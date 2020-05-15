新冠肺炎疫情逐漸緩和，八大行業停業超過1個月，酒店舞廳業者今（15）日由台北市議員林瑞圖率領，前往台北市議會陳情，希望能盡快恢復營業，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要縣市政府審查沒問題就可開放，相關細節都可一一討論。

陳時中表示，對於八大行業是否能復工，疫情中心的規畫很清楚，只要符合條件，也就是業者清楚表達能夠遵守相關規範，並且各縣市政府審查沒問題，便可開放，但如果過程中有疑慮，縣市政府也可以行文到疫情中心，相關細節都可以再討論。

(中時 )