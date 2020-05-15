八大行業是否復工 陳時中老生常談 14:402020/05/15 中時 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中 （資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情逐漸緩和，八大行業停業超過1個月，酒店舞廳業者今（15）日由台北市議員林瑞圖率領，前往台北市議會陳情，希望能盡快恢復營業，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要縣市政府審查沒問題就可開放，相關細節都可一一討論。 陳時中表示，對於八大行業是否能復工，疫情中心的規畫很清楚，只要符合條件，也就是業者清楚表達能夠遵守相關規範，並且各縣市政府審查沒問題，便可開放，但如果過程中有疑慮，縣市政府也可以行文到疫情中心，相關細節都可以再討論。 (中時 ) #八大行業 #縣市政府 #復工 #陳時中 #業者 也許您會感興趣 推薦閱讀 28天本土零確診 陳時中：活動人數持續放寬 04:102020/05/11 財經要聞 陳時中稱只轉資料 未給裁量建議 04:102020/05/11 生活新聞 她防疫聲量第一？趙少康坦言：很奇怪 09:072020/05/11 政治 可辦婚宴了 陳時中：聚餐由100人以下放寬為250人 14:192020/05/11 生活 紓困之亂 陳時中：已與侯友宜通電話 感謝承擔責任 14:282020/05/11 生活 嗆陳時中沒稽查過酒店 柯P酸：戴口罩怎喝酒？ 15:182020/05/11 政治 餐廳業提消費者實名制 陳時中：牽涉個資要謹慎 16:202020/05/11 生活 放寬防疫解禁八大行業 盧秀燕：滾動式檢討中 15:442020/05/12 政治 關心新冠疫苗開發 陳其邁、陳時中訪高端 16:402020/05/12 生活 酒店遲不解禁 桃園八大行業醞釀520抗議 17:092020/05/12 社會 生活熱門新聞 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 最強梅雨下周襲全台！吳德榮：劇烈天氣持續6天 - 生活 中颱黃蜂週日離台最近...降雨熱區曝光！這五區雨勢最大 - 生活 中颱黃蜂影響會考？氣象局最快明天發海警 - 生活 台東》散步撿到龍蝦 原來是史上最「蝦」越獄 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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