環保志工頂著烈陽，為螢火蟲打造一個舒適的家。（尖山埤江南度假村提供／李宜杰台南傳真）

螢火蟲是一種環境指標性生物，須生存在無人為汙染的環境，復育難度相對高，但環保志工們樂在其中，開心合影。（尖山埤江南度假村提供／李宜杰台南傳真）

位於台南柳營區的台糖尖山埤江南度假村，近年復育獨角仙有成，園內近百株光臘樹每年5至6月都會爬滿獨角仙繁衍。去年開始，尖山埤江南度假村與野望生態顧問公司合作，啟動螢火蟲復育計畫，展開生態調查、棲地規畫、生態池建構、植被種植等工作，希望遊客未來來到度假村，就能欣賞美麗的火金姑。

尖山埤江南度假村總經理陳永成表示，為提供火金姑無害的生態環境，親自帶領環保志工及度假村同仁，於生態池內種植月桃、野薑花等植被，雖然復育期間氣候炎熱，但同仁仍揮灑汗水，為螢火蟲打造最完善的棲地。

陳永成解釋，螢火蟲是一種環境指標性生物，大多棲息在無農藥、無光害、無人為汙染的中低海拔環境中；然而，螢火蟲的棲息地一旦受到汙染，數量就會大幅減少甚至消失。因此，尖山埤江南度假村希望藉由復育螢火蟲，達到環境自然平衡，盼未來遊客不再需要跋山涉水尋找螢火蟲，只要來到尖山埤江南度假村，即可輕鬆欣賞火金姑之美。

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