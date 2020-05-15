因新冠肺炎疫情趨緩，台中市府18日起洽公回歸至各機關辦公樓層辦理，但物流、外送或郵務人員仍限1樓以下交貨；所有人員入府仍需戴口罩、量測體溫、消毒雙手及保持社交距離，員工進入須配戴識別證，非進駐市政大樓內的員工及洽公民眾，須配合實名登記，並鼓勵使用「防疫追蹤溯源實名登記APP」。

市府祕書處表示，4月1日起考量當時疫情嚴峻，市府於台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭設聯合洽公專區，並設置物流交付區，管制民眾進入台灣大道市政大樓惠中樓、文心樓2樓以上及陽明市政大樓2樓以上辦公區。

考量疫情趨緩，為讓市民逐漸回歸正常生活，18日起民眾洽公可至各機關辦公樓層申辦，聯合洽公區暫停服務，物流、外送或郵務人員仍限1樓以下交貨。

祕書處說，上班日市政大樓出入口開放區域與時間不變，開放區域為台灣大道市政大樓1樓4處出入口、B1惠中路及惠中川堂側電梯、B1文心川堂側電梯、B2惠中路及文心路側電梯；陽明市政大樓只開放陽明街前門、後門與地下停車場出入口。洽公民眾可於上班日8時至17時入內洽公。

台灣疫情暫時緩和，市府提醒切勿掉以輕心，落實個人衛生及防疫措施，配合洽公戴口罩、消毒雙手、量測體溫、實名登記與保持社交距離，共同守護自身與他人健康。

(中時 )