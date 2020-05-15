中社花市舉劍蘭新花色發表會，上百位花農穿梭花田觀摩。（王文吉攝）

中社花市舉劍蘭新花色發表會，花農穿梭花田觀摩。（王文吉攝）

后里區的氣候環境及風土條件適合劍蘭生長，白色品系花開成串。（王文吉攝）

中社花市舉劍蘭新花色發表會，花農穿梭花田觀摩。（王文吉攝）

國內花農近年嘗試推出黃色劍蘭，逐漸獲得日本消費者接受。（王文吉攝）

中社花市自荷蘭引進26種劍蘭新花色，田間試種成功。（王文吉攝）

台中后里劍蘭產量曾是全台之冠，全盛時期廣達175公頃，但因種植不易，近年縮減至75公頃。為重現昔日劍蘭的輝煌盛世，中社觀光花市自荷蘭引進26種新花色，包括白、粉、黃、桃紅，以及斑點、條紋及複色等品種，15日舉辦發表會，吸引上百位花農穿梭花田觀摩。

中社花市宣布劍蘭「花都開好了」，花田猶如彩色畫布，白、粉、黃、桃紅、紫、藍等花朵向上開展，依品種不同還有斑點條紋及複色，花朵形態有平瓣、波瓣和重瓣等，數萬株劍蘭同時盛開，互相爭奇鬥艷，美不勝收。

后里區長賴同一和后里區農會總幹事陳清琪曾任公所農經課長及農會推廣股長，對於中社花市試種成功不意外，因為后里的花卉種植技術具有相當深厚實力及適當的氣候。期待后里劍蘭新品種、多花色揚名切花市場。

賴啟文表示，劍蘭、玫瑰、康乃馨和非洲菊被譽為「世界四大切花」，當年后里盛產劍蘭時，創造農業經濟，但引進的花色不如百合多變，加上種植不易，近年只剩零星面積種植。此次發表的劍蘭大多是國內未曾見過的，首次同時展現26品種，相當難得一見。

劍蘭種球贊助商美地企業負責人沈小姐表示，此次展出的劍蘭是自荷蘭進口，顏色、樣式等都相當優美。劍蘭學名唐菖蒲，是多年生草本球根花卉，原生種超過250種，有著各式各樣的種類及花型、顏色，深為世人所喜愛。

台中市農業局作物生產科長林春良表示，后里區的氣候環境及風土條件適合栽培花卉，但百合產量趨於飽和，尤其10月底到農曆年前，量多價跌，近年加強推廣劍蘭、孤挺花、海芋等，透過花卉多樣化，分散市場壓力。

林春良強調，劍蘭曾是后里的主力花卉，30年前種植面積廣達175公頃，現剩4成左右，有貿易商正接洽外銷日本，以供應冬季用花需求。林春良指出，劍蘭過去以紅色為主，多用於祭祀，近年粉紅、黃色等，逐漸獲得日本消費者接受，希望加強推廣，恢復以往榮景。

(中時 )