國內新冠肺炎確診案例連續8天「＋0」，交通部長林佳龍今表示，擬分為3階段推動旅遊，近期討論的防疫旅遊5月27日將有大會師，第一團踩線團也會出發，8月、9月則為全民安心旅遊，若疫情有受到控制、國門適當開放，則可推出國際旅遊。

林佳龍說，交通部規劃的草案分成3階段，防疫旅遊從5月27日到7月底，安心旅遊為8月與9月，若疫情若有控制，並適當開放國門，就是推動國際旅遊。他強調，規劃是這樣的3階段，但實際還是要配合中央流行疫情指揮中心宣布。

林佳龍表示，防疫旅遊踩線團是交通部觀光局與旅遊公會合作，第一波大會師為5月27日，在這之前交通部會把草擬中的防疫守則提交給疫情指揮中心審查，預計1周內完成，並透過踩線團當作示範與宣導。目前規劃台61線的沿途300公里，推出9個行程，以3天2夜的方式，推動生態旅遊、海灣旅遊、自行車旅遊、脊梁山脈旅遊等主題。

(中時 )