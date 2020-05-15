新冠疫情不止，政府宣布搭乘交通運輸皆須配戴口罩，年約40歲黃姓女子與丈夫11日在車內發生爭吵，黃女展現「女力主義」負氣下車，想用身上僅剩30元搭乘公車，卻因未戴口罩遭司機拒載，黃女徬徨無措在路邊苦思，幸運遇上淡水興仁派出所所長葉光哲協助，葉光哲慷贈送口罩化解黃女煩惱。

黃姓女子與丈夫日前從三芝返家，因細故發生爭執，黃女氣呼呼下車，掏起口袋僅存的30元搭乘公車伸張「女力主義」，卻不知新冠肺炎疫情影響下，搭乘大眾運輸工具需要配戴口罩，遭公車司機拒絕載送，只得徒步返家。淡水警分局興仁派出所所長葉光哲與警員邱德政巡邏經過，上前關心得知黃女無法搭車原因，如果徒步回家要將近9公里，立即提供口罩讓她能夠順利搭乘公車。

所長葉光哲表示，當下請同仁到派出所內拿取口罩，自己則在原地陪伴黃女，並和她聊天紓解鬱悶的心情直到口罩送到，目送她安全上公車為止；黃女對二位員警的關心與協助不斷道謝，事後更在臉書粉絲專頁「淡水警好讚」貼文讚許員警的熱心與溫暖。

淡水警分局表示為民服務是警察工作非常重要的一環，民眾如有任何困難都會上前關心。值此新冠肺炎疫情未歇期間，還是要呼籲民眾搭乘大眾運輸工具務必配合配戴口罩，保護自己也保護他人。

(中時 )