健康幼稚園火燒車事件發生到今年已滿28年。民國81年5月15日，是台灣公共運輸與教育史上最傷痛的一天。

台北市私立健康幼稚園180餘位師生和家長，租用5輛遊覽車到六福村野生動物園校外教學，1輛遊覽車的駕駛座旁突然起火，瞬間整輛車陷入火海，造成1位教師，2位家長和20名學生慘遭大火燒死，其中包括現任新北市長侯友宜的兒子。另有8名學生、 1名教師輕重傷的重大死傷慘劇發生。其中教師林靖娟原本可以逃離，卻返回車上搶救兒童不幸喪生，大愛精神感動社會各界，身後也入祀忠烈祠，成為第一位入祀忠烈祠的女性。

林靖娟老師原本已逃出火場，卻數度返回烈焰中的遊覽車救出6位學童後，不幸命喪火窟，當時懷中還緊抱4名孩子令人動容。(中時資料庫)

由於車上放有瓦斯罐加上易燃裝潢，導致整輛遊覽車數分鐘內就燒成只剩骨架。(中時資料庫)

台北市私立健康幼稚園原訂於1992年5月8日舉辦新竹縣六福村主題樂園校外旅遊教學活動，總計有180餘位師生與家長報名參加，當天上午出發後，車隊行駛到桃園平鎮中興路時，其中一輛泰北交通公司所屬的豪華遊覽車司機楊清友座位旁，因電源短路，引爆車上瓦斯罐，造成遊覽車突然起火，加上當時車內易燃的裝潢材料讓火迅速向後延燒，全車一轉眼即陷入火海。

司機楊清友眼見爆炸起火，先開啟右前門讓乘客逃離，並往後座欲開啟安全門；但因間距太小，且安全門把手年久失修，致反鎖卡住而無法打開，於是踢破安全門玻璃先行爬出車外。

但現場火勢太大，其餘無法逃出的師生與家長，只好全往後車廂躲，車上的老師曾試圖打開安全門，但因已被落下鐵拴而無法開啟，孩子們無法往前門逃生，又無力打破密閉式窗戶，只好縮在原地痛哭、哀嚎。

由於失事地點在在荒郊野外，附近沒有太多人可以協助搶救，且車內又數次傳出爆炸聲，正好路過的民眾邱春模、彭華君發現車子起火後，立即加入救援，他們利用鈍器將車窗玻璃砸破，讓車上的老師在濃煙中把學生一個個丟下來，由邱春模接住，在丟出第九名學生後，車內已是一片火海，其他人也無法再接近車體，只能眼睜睜的看著大火吞噬生命。

林靖娟老師奮勇救童的義舉，事後讓她入祀忠烈祠。(中時資料庫)

林靖娟老師是台北市忠烈祠中首位女性烈士。(中時資料庫)

當天不少人目擊，幼稚園老師林靖娟原本逃出後，卻數度衝入陷入火海的遊覽車搶救幼童，前後跑了好幾趟救出6名學生後，再度衝入搶救時，自己也身陷火海命喪火窟，事後遺體被發現時，懷中仍緊抱4名幼童，讓救援人員不禁動容落淚。

這場大火奪走了了現任新北市長侯友宜獨子侯乃維在內的師生及家長等共23條人命。同時也引發社會譁然，要求檢討遊覽車及幼兒園交通車安全的聲音四起

林靖娟的銅像被豎立在母校校園中供人憑弔。(中時資料庫)

這個官司的刑事責任，號稱從幼稚園打到高中，終於在2004年的最後一天，林靖娟父親曾回憶：「我女兒在後面，拉了好幾個學生出來，侯乃維（侯友宜子）就跟我女兒進去，他就叫乾媽、乾媽，一直追進去了。」林靖娟母親曾淚訴，在夢中看到林靖娟帶著小朋友回來，聽見他們的笑聲。

失去獨子的侯友宜也曾說：「事發後，我才了解那個抱著幼童的就是林靖娟老師，而死在林老師懷抱的幼童，就是我的小孩。」林靖娟老師捨身救人的大愛，感動了這個社會，先是有人協助成立紀念基金會，接著在林靖娟母校，豎立起林靖娟老師的雕像。

(中時電子報)