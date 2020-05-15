鴻海（2317）因疫情影響，工作天數減少，今年首季營收9291.33億元，跌破兆元大關，經結算毛利率、營益率、淨利率分別為4.5％、0.49％、0.22％，不論和去年同期或是上季相較，均呈現三率三降，歸屬於母公司淨利為20.84億元，季減95.64％，每股稅後盈餘0.15元，獲利創下合併營收以來的新低。

鴻海指出，雖然今年首季EPS僅0.15元，展望第二季，隨著防疫衝擊逐漸消除，營運谷底已過，未來幾季的表現可望倒吃甘蔗。

鴻海強調，隨著復工率的拉高，第二季運已回穩，內部預期企業、運算、元件需求反彈可望由15％起跳，唯一的缺憾是手機需求仍未明朗，據此推估，在二絕三窮之後，鴻海第二季營收估季增幅度有望達到兩位數的成長，主要成長動能來自於企業、運算、元件需求強，此外伺服器、遊戲機產品訂單也很旺。

鴻海重申，疫情時代，現金為王！鴻海首季淨現金餘額年增37％，手握9314億元現金資產，足以滿足各種策略需求。

(工商 )