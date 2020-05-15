中國大陸市場獲利大幅衰退，加上轉投資事業山水水泥、遠東新(1402)等企業的營運貢獻也減少，亞泥(1102)今年第一季的稅後淨利7.43億元，比去年同期大幅衰退74.6%。

亞泥指出，大陸水泥廠在3月下旬已陸續復工，價格在5月初也開始調漲，因此，第二季的營運應可恢復成長軌道。

受到新冠肺炎疫情衝擊，讓中國大陸水泥廠延遲復工，亞泥在中國大陸的水泥銷量減少，亞泥持股67.7％的亞泥中國（0743.HK），首季獲利人民幣2.2億元，較去年同期銳減62.2％ 。

亞泥轉投資事業今年第一季，也因疫情衝擊，貢獻度也下滑；其中，持股39.3%的裕民航運、持股23.8%的遠東新，今年首季的獲利不佳，對亞泥的貢獻度減少。

另外，亞泥轉投資、持股17.46％的山水水泥（0691.HK），2020年的第一季營運也出現人民幣3.83億元的虧損。

隨著疫情趨緩，大陸地區水泥廠陸續復工，水泥價格在需求增加下調漲，亞泥指出，當地水泥市場的營運，5月已恢復「量增、價漲」的秩序，預期，隨著基建、建築工程的全面趕工，下半年的營運預期會有較大幅度成長。

(工商 )