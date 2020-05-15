受新冠疫情影響，全球消費者緊縮支出，南韓今年四月汽車產量和出口皆出現下跌，出口較前一年年減近半。

據韓聯社報導，南韓工業和能源部資料顯示，南韓四月汽車總產量年減22.2%，來到28萬9515輛；出口量更年減44.3%，來到12萬3906輛，出口金額減少36.3%，至23.9億美元。累計今年1~4月汽車出貨量59萬9071輛，年減25.5%。

南韓最大汽車製造商現代汽車(Hyndai Motor)四月出口暴跌38.7%，除了少數休旅車型增加，其餘多數車型下滑。子公司起亞汽車(Kia Motors)四月亦出口減少近半。雷諾三星(Renault Samsung Motors)和雙龍汽車(SsangYong Motor)同期間出口亦分別下降72.5%和60.3%。

就出口目的地，對北美下滑28.2%，對歐洲也年減25.1%。

就南韓本地市場而言，受當地銷售刺激方案激勵，國內銷售增加8%，來到16萬7375輛。

新冠疫情影響全球上百萬人，除了影響消費者信心，各國也紛關閉國界，阻礙貿易，疫情亦讓多數工廠停工，工作天數減少，導致產量暴跌。

(時報資訊)