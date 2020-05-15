亞洲開發銀行（ADB）周五公布，因防疫措施導致經濟活動陷入癱瘓，今年新冠肺炎大流行造成的全球經濟損失恐將達到5.8兆～8.8兆美元，較其先前所預估的數字提高逾1倍。

視防疫封鎖措施持續的時間而定，亞銀預估今年新冠肺炎疫情造成的經濟損失將介於5.8兆～8.8兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）的6.4%～9.7%，較4月預估的全年全球經損介於2兆～4.1兆美元悲觀許多。

亞銀指出，防疫措施在亞洲造成的經損，可能介於1.7兆～2.5兆美元，在中國造成的經損估將介於1.1兆～1.6兆美元；旅行禁令與封鎖措施可能使全球貿易額減少1.7兆～2.6兆美元，並導致1.58億～2.42億人失業。

亞銀表示，此經損預測區間最高值的假設情況為封鎖措施維持6個月，最低值則假設封鎖令維持3個月。

亞銀首席經濟學家Yasuyuki Sawada表示，新的分析結果呈現新冠肺炎疫情可能造成重大經濟衝擊的整體情況，亦凸顯出政策干預在緩解經濟損害所扮演的重要角色。

(時報資訊)