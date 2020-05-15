零接觸時代，當人人被迫待在家裡，遊戲產業因此賺大錢，從日本的任天堂，到台灣的智冠、鈊象、遊戲橘子，今年第1季都交出亮眼成績單。

動物森友會遊戲引發市場話題，4月24日，日本任天堂股價登上46900日圓的高點，超越去年12月10日每股46370日圓的高點。

根據任天堂投資關係部門的最新公告，今年第1季，任天堂營收和獲利都超越去年同期，這1季，任天堂營收站上1兆2500億日圓（約合台幣3531億元），營業利益也大增至3000億日圓（約合台幣847億元），比去年同期大增兩成。

動物森友會 讓任天堂笑了

在台灣購物網站上，今年過年前，原本1萬多元就能買到的任天堂Switch主機，現在要近兩萬元才能買到，需求大增加上供應鏈斷鏈，任天堂主機因此供不應求，日本媒體報導，任天堂已要求供應商今年出貨量較去年增加10%。

任天堂不是特例，根據NPD（新產品開發）的調查結果，遊戲主機中，索尼的PS4與微軟的Xbox等主機在3月的銷售量都有25%的增長，而任天堂Switch主機搭配熱門社交遊戲新版動物森友會的發售，3月主機銷售量年增超過1倍，創下驚人紀錄。

歐美遊戲大廠業績也很強勁，EA（美商藝電）股價站上115美元，破了疫情之前的新高價，Activision Blizzard（動視暴雪）4月底股價也創新高。幾乎可以說不分遊戲類型，商機全面爆發。

在遊戲銷售方面，PS4才剛發售不久的最終幻想7重製版（Final Fantasy 7 Remake），在良好口碑與懷舊氣氛影響下，3天創下350萬套的驚人銷量，而任天堂的動物森友會也同樣在3天內創下Switch平台上最快的遊戲銷售速度，這3家遊戲機都由鴻海組裝。鴻海3月營收達到3476億元，月增近6成，雖年減8.34%。但是在全球手機銷售明顯降溫的情況下仍有這樣的成績，遊戲機可以說是最大的功臣。

遊戲機關鍵零組件供應商因此受益，同時打入PS4與Xbox供應鏈的正崴、台達電，供應任天堂Switch中最重要的ROM與NOR記憶體，同時也是PS4中的NOR記憶體供應商的旺宏，在股價表現上更是極為強勢。而以美股來看，AMD（超微）同時供應PS4與Xbox的核心處理器，今年股價已經創了歷史新高，NVIDIA（輝達）則是供應Switch的處理器，股價表現也不算弱。

在台灣，遊戲股也是值得關注的投資標的，像老牌遊戲公司智冠，今年第1季營收較去年同期成長28%，營收較去年同期增加逾4億元台幣；遊戲橘子今年第1季也較去年同期成長7%；遊戲股王鈊象今年第1季營收更創下17年來新高。

(中時電子報)