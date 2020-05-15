華紙（1905）今（15）日召開線上法說，公布2020年首季財報。在本業及業外虧損同步減少下，歸屬母公司稅後虧損1.17億元、每股虧損0.11元，營運雖仍處虧損，但虧損幅度已較去年第四季減少45.42％，自6年來低點好轉。

展望本季，華紙發言人陳瑞和表示，由於目前各國疫情狀況未明，經濟復甦狀況及市場能見度仍有待觀察，且廠區仍有部分設備進行例行性歲修，華紙對第二季營運仍保守看待，將持續關注疫情變化，留意產業發產趨勢，拓展產品布局以提升營運動能。

華紙2020年首季合併營收45.61億元，季減9.23％、年減15.26％，創近7年半低點。不過，毛利率5.37％、營益率負2.99％，雖較去年同期8.15％、0.89％轉虧，續處虧損，但已較去年第四季2.26％、負5.34％的6年低點好轉。

華紙代理發言人林冠均表示，首季營運較去年同期轉虧，主因國際漿價仍處低檔，每噸漿價與去年同期相差200美元，加上今年工廠進行例行性歲修時間較去年同期長。業外仍處虧損，則是受人民幣因疫情而大幅貶值影響。目前每噸漿價約500多美元。

陳瑞和指出，新冠肺炎疫情延燒全球，隨著殺菌清潔產品熱銷，帶動標籤底紙需求成長，醫療耗材使用量大增，亦使讓醫療用紙出貨穩健。同時，華紙致力開發新型態紙品，研發多時的非塑食品用紙將於6月發表，首波將運用於手搖飲料杯及食品軟包裝。

此外，華紙為激勵員工、提升員工向心力，董事會14日通過執行庫藏股，將自今（15）日起至7月14日間，預計在5.8～10元買回3萬張股票、以轉讓給員工，買回股票總數占已發行股份2.72％，總金額上限23.65億元、僅占公司流動資產2.3％。

(時報資訊)