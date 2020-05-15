20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，三審遭判死刑定讞的謝志宏，關押長達19年，經高分院檢察官發現新事證，經台南高分院歷時一年多再審，今天撤銷原判，全案大逆轉，謝志宏以罪證不足獲得平反，當年偵辦此案的警方

幾乎都已退休，面對謝志宏無罪，強調尊重司法判決，但當時依證據辦事，於心無愧。

揮別死囚身分的謝志宏，盼著這一天到來，等了7000多天，也為此坐牢長達19年的歲月，20年前參與偵辦雙屍命案的刑警幾乎多已退休，被問及這起死囚大逆轉的判決，多不願表示意見但強調尊重司法，警方說，當時謝志宏確實供稱有到現場，警察才會將他一併逮捕、調查，最後移送，自認過程並無不妥或失當。

「發生命案，警察職責就是緝凶，全力收集證據、調查，至於嫌犯涉案程度，是由檢方認定、起訴，法官判決。」全案逆轉是否打臉當年承辦警察的威信？警方不願多表意見，只說，偵辦過程問心無愧。

(中時 )