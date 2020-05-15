新冠肺炎疫情延燒至今，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有7成以上的小朋友談起防疫，都能說的「頭頭是道」，看得出來家長、學校是怎麼教育孩子的。

陳時中也說，在相關教育方面有很多的故事，等疫情輕鬆一點，會再選一些感人的跟大家分享。

(中時 )