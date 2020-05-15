台灣兒童談防疫「頭頭是道」 陳時中：很感人 14:552020/05/15 中時 實習、林志怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣兒童談防疫「頭頭是道」 陳時中：很感人。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒至今，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有7成以上的小朋友談起防疫，都能說的「頭頭是道」，看得出來家長、學校是怎麼教育孩子的。 陳時中也說，在相關教育方面有很多的故事，等疫情輕鬆一點，會再選一些感人的跟大家分享。 (中時 ) #兒童 #談防疫 #陳時中 #感動 #新冠肺炎 #生活 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫品狂出包 陸嚴管出口 04:102020/05/11 全球財經 台灣防疫小時了了？ 04:102020/05/12 時論廣場 疫情趨緩 嘉縣學校機關解禁不強制戴口罩 16:502020/05/12 生活 醫事人員專屬！防疫旅館補助每日1500元 17:532020/05/12 生活 台灣人被改造的祖國認同 04:102020/05/13 兩岸藝文 挺醫護 一銀捐贈防疫物資 04:102020/05/13 投資理財 感謝醫護辛勞 觀光局推住宿優惠補助 14:092020/05/13 生活 防疫我最行 憨兒易讀版防疫手冊登場 18:472020/05/14 生活 防疫也很時尚 成大卓彥廷設計時尚防疫口罩套 12:112020/05/15 生活 生活熱門新聞 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 最強梅雨下周襲全台！吳德榮：劇烈天氣持續6天 - 生活 中颱黃蜂影響會考？氣象局最快明天發海警 - 生活 中颱黃蜂週日離台最近...降雨熱區曝光！這五區雨勢最大 - 生活 台東》散步撿到龍蝦 原來是史上最「蝦」越獄 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。