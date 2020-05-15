新北市精障家庭關懷專線接線志工俞寶惠，陪伴罹患精障弟弟超過30年，深深了解家屬四處求神拜佛、徬徨無助的心情，她投入關懷專線，用自己30年經驗，傾聽來電者的境遇和焦慮，讓他們在陪伴道路上知道自己並不孤單。

談到自己罹患精障的弟弟，俞寶惠紅了眼眶表示，家鄉在宜蘭鄉下，當初弟弟出現異狀時，母親四處求神拜佛，弟弟喝了各種符水依舊未見起色，看了醫生也因家人見弟弟總是嗜睡，整個人走樣，只能停藥。

俞寶惠說，為了醫治弟弟的病情，全家走了許多冤枉路，每當熱心的左鄰右舍七嘴八舌：「會不會卡到陰啊？要去收驚、戒改！」「妳要勇敢，卡堅強耶！」只會讓她們更加洩氣。

俞寶惠說，母親為了照顧弟弟心力交瘁，還得了帕金森氏症，在弟弟往生後，母親隔年彷若放下心中大石般，也跟著離世，談到這段辛酸史，俞寶惠不禁紅了眼眶。

新北市政府社會局開辦精障家庭關懷專線之後，俞寶惠主動報名參加志工訓練，並投入接線服務，她說，由於自己有30年的陪伴經驗，因此對於來電者的境遇和焦慮，都能同理，先是傾聽，適時的給予溫暖支持，「有些事連上帝都無法給答案！」

俞寶惠說，有時一通電話一講就一個小時，但說完後，對方除了倒出陳年垃圾獲得紓解，也能獲得社區提供的一些資訊和資源，如情緒認知、壓力調適、復元概念等專業講座，或是家屬團聚交流等活動。

新北市康復之友會理事長黃莉玲表示，家人罹患精神障礙千萬不要諱疾忌醫，早期發現、早期治療、正確就醫，即使在病情穩定之後，也一定要遵從醫囑，不能擅自停藥，盡量參加職能治療和社區復健，提升自我社會功能，而這些資訊和資源，新北市精障家庭關懷專線2252-3399（關懷長長久久）都能提供，歡迎家屬來電諮詢。

(中時 )