八方國際觀光夜市行善不落人後，捐贈台中市政府社會局一部七人座休旅車，未來將投入愛心銀行等社會救助業務福利服務，市府社會局長彭懷真代表受贈並頒贈感謝狀，他表示，未來將善用這輛充滿愛心的公務服務車。

彭懷真指出，照顧弱勢家庭本就是市府重要職責，促成贈車美事的市議員陳清龍，在服務選民過程中，多次與社會局密切合作，幫助許多急難窮苦家庭穩定生活。

社會局匯集公私部門慈善愛心的大平台，整合各方資源挹注需要的家庭或團體，其中，愛心食物銀行目前委託民間團體，在都會區、山城區及海線區設置3處食物銀行實體分店，辦理申領物資家戶審查及物資管理。

此外，結合民間及政府資源，成立了33處發放站、15家聯盟店及8處食材交流平台，每月提供約2000個家戶食物援助服務，未來將善用車輛，透過志工家庭訪視了解受助戶實際家庭狀況，建構綿密的社會安全網。

社會局指出，八方國際觀光夜市位於豐原區，業者在地經營有成，近年來熱心公益幫助弱勢，尤其夜市擺攤頭家、頭家娘平日四處奔波做生意，就是為了家庭溫飽，因此特別體認社會局推動愛心食物銀行，幫助弱勢家戶食物不匱乏的價值，決定贈送專車供相關社會福利業務使用。

(中時 )