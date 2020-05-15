鹿港賽龍舟回來了! 這回夜光龍讓給白天縮小規模80隊以下。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎從嚴峻到進入初夏，到連續超過多天一周以上零確診，全國重要節慶，鹿港慶端陽的賽龍舟，也從宣布停辦到縮小規模，只是今年夜光龍不游了，改回白天競賽，減少開幕活動和比賽天數，隊伍限制80隊以下。

鹿港慶端陽不辦許多人惋惜，但是當初疫情緊，也是當下不得已決定，隨著疫情趨緩，為兼顧防疫與民眾的生活品質，彰化縣政府力行「防疫新生活運動」，在不影響防疫原則下，2020鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽適度開放民眾參觀，鼓勵民眾力行防疫新生活運動，縣府將透過線上直播賽事，共同傳承歷史文化，歡慶端午節。

彰化縣政府表示，鹿港國際龍舟錦標賽預計福鹿溪舉辦，6月24日初賽、6月25日決賽，3日活動縮短為2日。並為有效防疫，提高活動安全性，2020鹿港國際龍舟錦標賽將改採白日競賽，縮小賽事規模，以社會混合組、社會男子組、機關勞資混合組三組為主，國中學生參賽視學校意願，獎金標準不變，最高獎金10萬元。2020鹿港國際龍舟錦標賽各隊賽前練習的時間也會有所調整。

(中時 )