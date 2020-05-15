針對台積電將赴美國興建5奈米廠，科技部長陳良基認為，他了解的消息是台積電在台灣的先進製程規劃都還是延續，他也研判台積電仍是將最先進、最有價值的研發階段留在台灣。

台積電今日上午宣布，有意在美國興建「5奈米製程技術生產半導體晶片」先進晶圓廠，將於2021年動工，2024年開始量產。

陳良基受訪時認為，以台積電宣布的時程來看，2024年才開始量產5奈米，台灣今年就會開始量產5奈米，3奈米廠今年動工，目前規劃都還是延續，所以屆時台灣廠至少領先美國廠兩個世代，顯示台積電還是將最先進、最有價值的研發留在台灣。

陳良基也分析，台灣自然資源有限 ，若要協助全球半導體製造，確實需要更大的資源，所以從產業布局來看，台積電赴美設廠也是合理。對台灣來講，如果先進製程還是在台灣的話，所謂先進跟後進就是科技產業跟傳統產業；傳統產業毛利低，先進才有比較高的價值。所以對台灣來講，自然資源有限，不可能吃全球半導體這個量，但可以吃比較先進就夠了。

至於台積電赴美設廠是否會牽動中下游廠商布局？陳良基認為，若是先進還是在台灣，那產業鏈就會在這裡，但也必須適當引導包括封裝、測試等，維持先進技術，也算是一種分工，台灣就是吃最先進這塊，這也是跟高科技廠商過去幾次會談中比較有共識的想法。

陳良基也笑說，他剛上任時第一件事說要盡洪荒之力把台積電留下，一宣布回歸學界，台積電就說要赴美設廠，是滿尷尬的巧合。陳良基也說卸任後會先跟學校請一年的假進修，持續精進相關能力。

(工商 )