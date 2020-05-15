全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨發文表示，因「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭「聲援罷韓」，稱「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」，發言極冷血引起社會批判。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，「李來希，害慘韓國瑜！」

黃暐瀚在臉書發文，一開始便直言「李來希，害慘韓國瑜！」黃暐瀚認為，李來希要批評「立委王婉諭」，那是李的自由。但「你批評立委表現好不好？資格夠不夠？你就看她的問政，評她的成績，扯到人家不幸過世的女兒，幹嘛呢」？

黃暐瀚指出，王婉諭委員，身為國會議員，表現好壞，可受公評，這部分，李來希，自然講得！但王婉諭的女兒，是不幸受害的小燈泡，李用那樣的字眼，去攻擊一位媽媽，還再次傷害了那個令台灣社會心疼無比的小女孩，基本上，已經違反了人性。李來希「失言，失德，還失了分寸」，會引來了眾怒，一點都不奇怪。

然而，黃暐瀚無奈表示，李來希就李來希，他是國民黨員這點無誤，但李的言行「引發眾怒」，關國民黨什麼事？是國民黨叫他這樣罵的嗎？不是。李來希不是黨主席，不是黨幹部，也不是黨提名的立法委員，現在李一人出錯，全黨來扛，政治上，殺一損百，國民黨傷的冤，等於是被「遷怒」，輸一屁股。

「更慘的是韓國瑜」。黃暐瀚強調，罷免案近在眼前，李來希突然開地圖砲，引來集火攻擊。這些砲火不會只罵李來希，「恨意」還將轉到到韓國瑜的身上。儘管韓國瑜已經臉書譴責，出面切割，一樣沒用。仇恨值早已經拉好拉滿，準備滅團。「愛他，變成『礙他』」，這次李來希，害慘了韓國瑜。

黃暐瀚臉書。（圖片摘自黃暐瀚臉書）

(中時電子報)