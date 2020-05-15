屏東首批外銷韓國的芒果，本月7日起陸續送往台南玉井蒸熱廠啟動蒸熱作業。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

時序即將進入芒果產季，屏東首批外銷韓國的芒果，本月7日起送往台南玉井蒸熱廠啟動蒸熱作業，截至15日止，已處理38噸芒果蒸熱作業，台南市農業局長謝耀清也到場關心芒果蒸熱檢疫作業，至於備受期待的台南國際芒果節系列活動，謝耀清15日也宣布，不受疫情影響照常舉行。

興建在芒果知名產地的玉井蒸熱廠，由半官方的南瀛農產國際行銷公司負責營運，是全台4家蒸熱廠中唯一官方參與營運，也是全台最大的蒸熱廠，去年蒸熱量380餘噸更為全國之最。

今年由於疫情的關係，韓國及日本不派檢疫官來台進行檢疫作業，授權由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局辦理檢疫。暫行授權措施期間，貨品抵達時，抽樣數也將提高2倍，出口日本、韓國的愛文，每顆都是高規格處理，程序嚴謹。

玉井蒸熱處理多以台南山區以及鄰近縣市的愛文為主，外銷供果戶要先通過用藥檢；外銷供果運抵時會先篩選，淘汰罹患炭疽病、表皮有乳汁或者因碰撞瑕疵的果品後再進行抽驗。

由於日本、韓國等都是非東方果實蠅疫區，要外銷到當地，檢疫條件非常嚴格，得先經過蒸熱程序，芒果蒸熱處理果實中心溫度於攝氏46.5度以上連續達30分鐘，將蟲卵處理掉，再降到攝氏2～4度冷卻貯存4小時，最後送到作業線分級、包裝，完成蟲害的檢疫。

謝耀清表示，今年全台改良種芒果種植面積約1萬3495公頃，台南市6894公頃為全台最大產區，集中於楠西、玉井、南化、官田、左鎮等地區，目前正值套袋期，實際產量需待5月底套袋完成後才能推估。

台灣芒果主要外銷國家有中國大陸、香港、日本、韓國、新加坡等，去年全國芒果外銷量8216公噸，台南芒果占4成。謝耀清表示，為避免新型冠狀病毒影響農產拓銷，農業局今年同樣會成立芒果產銷因應小組，隨時掌控產地及市場價格資訊及研擬相關因應措施，防止產銷失衡。

每年備受期待的台南國際芒果節系列活動，今年不受疫情影響將如期舉行，6月26日在走馬瀨農場舉辦開幕活動，至7月12日止，每周六、日分別在玉井、大內、楠西、左鎮、南化等產區，辦理不同主題芒果節活動。

(中時 )