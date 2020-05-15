疫情逐漸趨緩之際，國民黨團關注下階段振興經濟作為，上午舉行記者會指出高達87.7％民眾支持直接發放現金，主張修訂紓困條例，為全面刺激消費，政府應撥用1420億元預算，直接發給每人6千元現金，可省除印製消費券成本，加強力道為振興經濟注入強心劑。

立法院日前通過紓困條例修正案，除追加特別預算1500億元，也授權行政院視疫情情況，可再追加2100億元。國民黨團書記長蔣萬安說，為刺激消費，政府在提振經濟也要超前部署，因此正式提出紓困條例修正草案，主張給予民眾每人6千元現金補助，總經費1420億元，為振興力道注入一股強心劑，獎勵國人配合政府防疫措施。

蔣萬安說，接下來振興經濟必須做到「公平」、「簡單」、「親民」、「容易」和「日常」，發現金最符合民眾日常消費習慣，不像「酷碰券」需綁國旅、住宿、電子支付等限制。

蔣萬安指出，目前政府共編列133億元用來振興整體消費，只佔108年度GDP18.9兆元的0.07％，以此達到效果無異是緣木求魚；蔡政府宣稱振興抵用券適用於全台35萬家業者，平均每家僅能分到6千餘元，根本是杯水車薪。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，現在國內是「防疫一級棒、紓困一團亂」，不是「紓困2.0」，而是「紓困之亂2.0」，包含「對象不明確」、「發放不公平」、「行政負擔大」。根據最新民調指出，有87.7％民眾贊成發現金，發現金不但可以節省印製與作業成本，更能夠直接刺激消費。

藍委陳玉珍說，政府萬元紓困之亂，肇因於蔡政府始終不願沿用馬政府時期當年全民發放消費券的方式振興經濟；蔡政府現在的作法非但沒有幫助到需要幫助的民眾，還造成相對剝奪感。

(中時 )