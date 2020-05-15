世界衛生大會（WHA）將於下週5月18日登場，遺憾台灣仍未獲邀參加線上會議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，雖有14國友邦的支持，但努力到現在依然未受邀則參加機會不大；WHA在11月仍有一場實體會議，被問到是否有機會參加，陳時中表示「若實體會議可如期舉行將積極爭取」。

中央流行疫情指揮中心今日宣布國內無新增病例，成功突破過往止步於連續六、七天的紀錄。疫情期間台灣的防疫措施及醫療處置屢獲國際肯定，雖因政治等因素遲遲未能加入世界衛生組織（WHO）或世界衛生大會（WHA），但仍獲得許多友邦的支持，提議台灣加入世界衛生大會。對此疫情指揮官陳時中於昨日記者會後受訪，被問到參加WHO相關問題時，答到「看見世界各國都在聲援台灣」「世界起風了」等回覆。

然而在今日記者會被問到11月是否有機會參加WHA實體會議部分，陳時中則表示，參加WHA是台灣需持續努力的方向，線上會議部分雖與台有邦交的14個友邦，已完成支持台灣參與世界衛生大會的提案，但「努力到現在受邀的機會看起來是越來越小」，5月18日極有可能無法參加WHA線上會議。不過陳時中也語帶保留的說，11月的實體會議「因各國疫情尚未趨緩，會是否能開我們持保留態度」，但若可如期舉行將「積極的爭取」，不會放棄一絲機會。

(中時 )