美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美國時間周五凌晨發布聲明表示，台積電在美國投資120億美元的計畫，將提升美國對於中國的經濟獨立。

台積電稍早前宣布，在美國聯邦政府強力支持下，台積電將於2021年至2029年斥資約120億美元，在亞利桑那州興建與營運一座先進晶圓廠，預計該廠將於2021年動工、2024年開始量產，可望在當地直接創造逾1,600個高科技專業工作，並間接創造上千個半導體相關工作。這座新廠將採用台積電的5奈米先進製程技術，月產能估將達到20,000片晶圓，成為繼華盛頓州的晶圓廠之後，台積電在美國的第二個晶圓生產基地。

蓬佩奧表示，這項投資案將強化美國與台灣的關係。他表示，台積電在關鍵時刻宣布這個決定，此時正值中國極力爭取在尖端技術領域取得領先地位，並試圖掌控關鍵產業。台積電在亞利桑那州設廠將提升美國的經濟獨立性。

(時報資訊)