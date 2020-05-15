陳沂過去臉書批評羅志祥「三拍五抱」的專輯行銷方式，根本是「肉體斂財」，更直接稱他為「亞洲空幹王」，遭到羅志祥提告，直到陳沂在臉書道歉7天才和解，日前羅志祥遭周揚青踢爆私生活不檢點時，讓陳沂逮到機會嘲諷是「亞洲實幹王」，立刻掀起網友議論。

陳沂臉書PO文表明要對羅志祥懺悔，此舉動讓網友摸不著頭緒，對此她解釋以往都稱羅志祥為「亞洲空幹王」，但他被爆料私生活不檢點後，才知道羅志祥根本是「實幹王」，讓她強調願用一生光陰道歉，嘲諷意味相當濃，此外她更表示就算再討厭一個人，也不能消費發生在其身上的悲劇，但自己沒有說到做到，反而持續嘲笑有些人長相是悲劇，就是遭天譴的臉，立刻被網友認為是意有所指。

對此網友也紛紛留言回應：「我為什麼會知道你說的是誰」、「就愛你的誠實，哈哈哈哈哈」、「看到你改過自新真的很替你開心，以後要常常道歉喔」。

(中時電子報)