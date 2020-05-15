（和大董事長沈國榮（左一）、嘉義縣長翁章梁，今日共同見證和大嘉義三廠上樑。圖/嘉義縣府）

全球第三大汽車傳動系統製造廠-和大工業15日舉行嘉義大埔美三廠上樑儀式，為因應主供歐美電動車動力系統組件生產需求，興建可建置10條智能化產線的三期廠房，以及容納300人的員工宿舍，總投資金額達42億，預計2021年底可全面生產。

和大集團董事長沈國榮當場宣佈，和大將加碼投資台灣，明年將啟動嘉義大埔美園區二期投資計劃，不僅將規劃一座擁有8-10條智能化產線的新廠，還將打造台灣第一所齒輪博物館與齒輪研究所，預計占地1.4萬坪土地，總投資額高達80億元，將和大60多年來深耕台灣的成績，包含齒輪、機械設備、手工工具等，一同展示和大如何成為全球第三大的傳動齒輪供應商。

沈國榮進一步表示，預計6月可恢復正常供貨水準，和大已提前準備好供應2021年電動車大廠的能量需求。

和大長期專注燃油車傳動軸、變速箱大組件、立式小型機及高速機領域的研發與生產；同時也是特斯拉減速齒輪箱獨家供應商。雖然疫情嚴重衝擊各業，歐美等國也皆因封城封廠停工影響，和大整體營收也不如預期，原預計工期也要延長；但隨著各廠在5月陸續解封，加上和大提前掌握成長契機，仍積極打造大埔美園區生產基地。

沈國榮強調，「和大不裁員、不減薪、更不放無薪假」，目前已有14條智慧自動化產線生產中，和大第一期的廠房也已進入生產營運階段；一、二廠產能已達25億元；三廠預計在2021到2022年中可達25億產能，屆時，大埔美產能可達50億元，和大對嘉義、對台灣有信心。

翁章梁指出，全世界的供應鏈，臺灣企業佔了重要的角色，是隱形的冠軍。其中，和大是全世界汽車產業重要的供應商，雖然受到肺炎疫情影響，但和大克服困難，持續加碼投資台灣，感謝和大對嘉義的發展有信心。 沈國榮對於大埔美園區相當有信心地說，大埔美地理位置好，鄰近高速公路、大學林立，對於高階產能有相當大的幫助；加上嘉義人文風情相當好，氣候對於新廠房採自動化AI智能產線須保持恆溫也是加分的。因此，將來大埔美也會是和大在台灣三個廠區裡最大的單一廠區。

和大嘉義三廠在15日上午邀請到嘉義縣長翁章梁、嘉義縣經濟發展處長江振瑋、工商發展投資策進會總幹事林沐惠及多位貴賓，一同參與上樑典禮，見證和大新廠的重大進展。

大埔美精密機械園區目前總進駐廠商共有115家，其中已有80家開始生產營運，其餘廠商均以進入興工階段。未來將結合航太研發基地計畫落腳民雄鄉，並與民雄、頭橋、嘉太等工業區打造智慧機械、機器人、線性滑軌相關產業的供應鏈；也期盼透過大量的技術進駐、移轉，能提升嘉義企業技術。

此外，也與產業聯盟廠商、學校、法人等一起跨域攜手共同建立合作平台，藉由技術合作與產學交流，創造嘉義工業區的競爭優勢，提升科技水平，帶動嘉義縣產業發展。

(工商 )