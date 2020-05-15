國泰航空15日公布，2020年截至4月止，旗下國泰航空及國泰港龍已出現未經審核虧損45億港元。4月份客運量大跌99.6％，每日載客量少於500人，預期5月日均載客量也少於500人。

香港信報報導，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，新冠肺炎疫情大流行對業務的衝擊依然空前嚴重，公司的財政前景至少在未來數月仍然非常黯淡。

4月份，國泰與國泰港龍航空共計載客1.37萬人次，年減99.6％，乘客運載率下降62.3個百分點至21.7％，以可用座位千公尺數計算的運力跌97.3％。2020年前4個月載運乘客人次跌64.4％。

4月，運載的貨物及郵件共計8.46萬噸，年減48.3％，運載率升7.6個百分點至70.1％。以可用貨物及郵件噸千公尺數計算的運力跌44.1％；前4個月，載貨量下跌26.6％。

林紹波表示，早前已宣布將於未來兩個月營運少數基本的客運航班。雖然國泰打算稍微增加客運航班運力，由5月的3％增至6月的5％，但也需視政府放寬防疫措施的力度而定。

現階段，國泰仍未見到任何情況會改善的跡象，預期5月每日平均載客量將會維持在大約500人次，而商務及休閒旅遊在可見未來仍會嚴重承壓。整體而言，國泰不期望旅遊需求在頗長時間內會有任何實質的回復。

(工商 )