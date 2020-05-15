解封場館。

新冠肺炎疫情相對穩定，北市日前訂定第一階段解封3原則，分別是「室內50人以下、實名制及不共餐」，北市副市長黃珊珊今宣布，18日起，將解封15類場館及活動，帶身分證採實名制入場，未來每周將公布次一波解封場所，讓民眾在落實防疫前提下，恢復往日正常生活。

北市下周一將開放8個局處、15個場館，黃珊珊指出，民政局所有區民活動中心、行政中心的禮堂、新移民會館、非政府組織會館、林安泰古厝還有孔廟，這些都會陸續開放場地租借申請。

黃珊珊表示，社會局的社區關懷據點、老人服務中心50人以下的課程，只要不共餐，採實名制就可以開放；原民會北原會館、凱達格蘭文化館，只要活動是50人以下，也會開放場地做租借申請；客委會的客家圖書影音中心開放使用；捷運公司捷韻國際廳開放租借、北投會館的學員宿舍也開放團體辦理住宿、北投和南港展覽館旅客服務中心也開放旅客、里民使用場地辦理活動。

此外，文化局的台北二二八紀念館、士林官邸正館、閻錫山故居、糖業文化展示館、新文化運動紀念館、台北書畫院、萬華故事館、中心新村、藝文推廣處藝文大樓、文山劇場、大稻埕戲苑，全部恢復正常運作；公園處國父史蹟館、士林官邸綠化教室、花卉綠化教室、新生綠化教室、大安綠化教室、青年綠化教室、和平青草園綠化教室也都恢復辦理課程；翡管局的翡翠水庫管理局水庫則開放50人以下團體申請環境教育課程或參訪活動。

黃珊珊說，18日開始會有8個局處15個場館，只要活動人數在50人以下，就可以開放場地租借的申請，在公有場館開放同時，會有一個新制度，請大家攜帶身分證，在現場會掃描身分證條碼比對證件、確定實名制後才入場。

(中時 )