味全龍19日將與新竹市簽約，委託經營新竹市棒球場，未來成為味全龍一軍主場，據報導指出簽約年限長達15年。新竹球場拆除重建後，味全龍便參與計畫，球場依球團需求打造，領隊吳德威說新竹是科技城，有很多科技廠商、資源，且新竹消費、人口每年攀升，對新竹有期待。

味全龍今年以斗六為基地參與二軍賽事，明年將要正式進軍一軍，球團積極爭取新竹成為未來一軍主要場地，新竹球場表定2022年啟用，先前新竹市政府就先透露從後年起將與味全龍千10年OT合約，對此吳德威表示完工時間由政府公布，不過據了解除了10經營權外，還有5年自動延長合約，合計長達15年。

吳德威表示，新竹球場是拆除後重建的，在台灣來說相當少見，加上中央及地方政府都有補助預算，且在工程開始初期就有參與討論，希望能打造全新球場。

吳德威強調新竹是「科技城」，有不少科技廠商及資源，未來希望球場能成為示範場地，再加上新竹消費能力、人口逐年攀升，將主場選在新竹看好未來性，也有助於當地棒球發展。

先前報導指出，除了新竹球場外，味全龍也有意爭與天母及澄清湖球場，吳德威則說這兩個球場都在評估中，公告期限還沒到，球團內部還在討論是否要投標，斗六球場則做為二軍基地。

(中時 )