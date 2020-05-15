新課綱上路，未來大學不同科系在個人申請入學時，要參採數學A或數學B？又為何有這些分別？招聯會15日公布「111學年度大學申請入學參採學習歷程項目內容完整版」，首次詳列2002個科系學測數學參採情況。高中一線教師表示，這表示未來學生選擇某科系是要負責任的，並且會更有心理準備。

108新課綱上路後，高二數學分流為數學A、數學B，學生擇一修習；連動地111學測數學科考試也分成數A、數B分節考試。最新公布的學習歷程資料系統，比去年11月定案內容，增加了備註說明及111學年度大學各校系申請入學是採計學測數A、數B、擇一採計或都不採計等。

據招聯會統計，111學年度申請入學的2002個校系裡，參採數A有635個系組，參採數B有404個系組，數A及數B招生分組或擇一檢定有66個系組；897個系組不參採數學。招聯會舉例，中央大學財務金融系和政大企管系雖然都是商管類，但因為學習目標不同，前者採計數B，後者採計數A。

數學學科中心代表、建中數學老師曾政清表示，每個學生學數學的目標和能力都不同，不需要全部學生都學很多、學很難。例如未來想讀文法哲藝術設計的學生，要學的數學可能偏向生活應用，也可能需要用到統計、機率等，適合選擇數A；讀理工的自然組學生需要學微積分、指對數、三角函數等。108課綱讓高二數學學習差異化，透過學習歷程的修課紀錄來呈現，可減輕學生學習負擔。

招聯會組長王盛麒表示，現在很多科系有不同發展，有的會計系強調AI導入、有的管理系會用到大數據、有的藝術學系強調科技應用或多媒體創作、有的體育系強調運動科學等，雖然名稱跟過去一樣，但是課程設計和教學內涵、研究已經不同，會有不同的學習需求。這次的參採系統讓高中師生都能看到學系選才的需求，能夠及早規劃。

大園國際高中校長朱元隆表示，數A比現在的數甲難，PR值會拉開，會影響在校成績及申請繁星等，這些差異學校都要先跟學生說清楚。

大學招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華舉例，像清大體育系今年改名為運動科學系，又分運動競技組及運動科學組。改名之後有不同的課程內涵，運動科學組有運動賽事分析等課程設計，基礎科目要有工程數學、線性代數、微積分等課程來支撐，所以會希望學生有數A的程度，今年正取生學測數學平均超過14級分，相當高，學生選這個組就知道他的教育目標，已經有心理準備。

(旺報 )