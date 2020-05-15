37歲楊祐寧今突然曬出與小7歲未婚妻Melinda合影，宣布雙喜臨門，過去楊祐寧緋聞不多，大眾最熟知的是和郭采潔的5年苦戀，兩人分合多次，去年郭采潔新片上映，被導演爆料拍戲期間哭戲拍得特別用力，往往「水龍頭」一開就難以停止，推估拍攝期間正好遇上她和楊祐寧分手，才讓郭采潔拍哭戲特別有感覺。

2012年楊祐寧和郭采潔合作《向前走向愛走》首度傳出假戲真做，兩人後來又合作《大尾鱸鰻》，越愛越公開，《大尾鱸鰻2》拍攝時卻傳出兩人情變，當時楊祐寧不肯放棄，發文強調：「仍在努力」，同年拍攝郭采潔《我的第一任》時被導演H（本名陳鴻儀）拍哭戲常常停不下來，暗指常藉工作抒發失戀情緒。

當時外界盛傳，郭采潔與楊祐寧情變與男方家人催婚有關，郭采潔想拚工作，加上聚少離多才選擇分手，郭采潔後來在臉書寫下：「我只是需要好好睡覺，練習一個標準的笑，或者一份安心的愛情，但今年什麼都不可能了，所以你們繼續寫吧…」，疑暗示分手心情只有遺憾與無奈。

(中時電子報)