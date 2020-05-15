星宇航空公關長聶國維表示，考慮商務客需求，公司6月起將恢復澳門、檳城部分航班的載客服務，JX205台北-澳門/JX206澳門-台北預計於6月1日起，每週二、五、日飛航；JX721台北-檳城/JX722檳城-台北則於6月11日起，每週四飛航；峴港航線則暫停至6月30日，星宇航空後續將視疫情狀況，逐步恢復各航線載客服務。

依疫情指揮中心規範，並為保護旅客及機組員的安全，星宇航空將嚴格執行多項防疫措施，除加強航機消毒，空服員於航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡，各航班每排的中間座位不安排乘客，並暫停WiFi服務，減少接觸、保持社交距離，使大家能安心飛行。

星宇航空表示：恢復飛航之航班，機上服務將大致維持正常供應，包含機上餐飲、免稅品銷售、機上娛樂系統及報章雜誌…等，希望在守護旅客健康的同時，也能盡力提供完善的服務，讓旅客仍能享受到精緻的飛行體驗。星宇航空將密切觀察並評估疫情狀況，機動調整航班及各項防疫措施。

詳細航班、防疫資訊、航班調整及改/退票規範，請至星宇航空官網「星宇即時報」查詢相關訊息。

(工商 )