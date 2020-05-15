南韓首爾梨泰院夜店爆發群聚感染，目前確定有54名相關人員感染，而且更證實已出現新的傳染管道，確診者曾去過的卡拉OK，會導致之後的使用者感染上新冠肺炎，因此首爾政府為了防止疫情進一步擴大，下令關閉酒吧及夜店，因為當局認為病毒可能藉由「空調」傳染。首爾市長朴元淳表示，當初與「梨泰院毒王」在夜店接觸的至少有2千人，目前有1309人無法取得聯繫，防疫單位仍在努力追蹤。

南韓首爾近日爆發群聚感染事件，感染源頭為居住在龍仁市的29歲男子，他因為出現發熱與腹瀉等疑似症狀，5日到醫院採檢，6日確認感染新冠肺炎，而他在確診前曾到梨泰院5間夜店狂歡，令南韓防疫部門非常緊張。

根據《韓聯社》報導，韓國首爾麻浦區弘大某間酒吧有5人確診感染新型冠狀病毒，但這5人都沒有去過梨泰院，也完全沒有海外旅遊史。調查後發現，梨泰院夜店當時1名確診者在首爾冠岳區卡拉OK歡唱後，在弘大酒吧確診當中的1人也跟在後面使用該間卡拉OK房間，於是他便成為弘大酒吧內5人中最先出現症狀的患者。

而梨泰院夜店的確診者，也有在首爾道峰區卡拉OK歡唱，之後分別有3人也是用不同的卡拉OK房間，但同樣都驗出感染病毒，因此南韓當局認為病毒應是透過「空調」傳播才導致感染。

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(中時電子報)