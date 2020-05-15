蔡嘉茵（左）跟林鶴軒擔任揭獎嘉賓。（吳松翰攝）

2020台北電影獎15日舉辦入圍公布記者會，請來上一屆北影新人蔡嘉茵、北影男配角林鶴軒擔任揭曉嘉賓，今年入圍大贏家為熱血青春電影《下半場》，總共入圍14項，包含男配角雙料入圍、新演員雙料入圍，男主角范少勳去年拿下金馬新人，這次不僅又入圍新人，更升格搶影帝，和《日子》的李康生、《返校》曾敬驊、《菠蘿蜜》吳念軒、《親愛的房客》莫子儀競逐。

目前人在拍戲的范少勳得知喜訊，開心分享：「謝謝台北電影節的肯定，謝謝《下半場》劇組，和弟弟（朱軒洋）一起、和下半場一起對我來說是非常有意義的，我會繼續努力！」片中弟弟朱軒洋也入圍兩獎，揭獎當下他正在幫公司老闆柴智屏慶生，他說：「因為正在參加柴姐的生日會，剛剛聽到經紀人跟我說入圍了台北電影節的最佳新演員及最佳男配角，我一度嚇到說不出話來。我非常的開心，真的非常非常的開心！」也把這好消息當作柴的生日禮物。

台北電影節總監李亞梅分享，今年電影水準比較整齊的有像是《返校》跟《下半場》，個人風格比較特別的是蔡明亮的《日子》、張作驥的《那個我最親愛的陌生人》，李提到憑《日子》入圍影帝的李康生，她讚譽說：「評審認為電影還是一種藝術，很多演員怕特寫鏡頭，李康生不怕，他拓展想像，讓人看了目不轉睛，打破狹隘的想像。」影帝遺珠為《江湖無難事》的邱澤。

影后則有呂雪鳳、王淨、游珈瑄、張雅玲、Laila Putli Pagtitahan ULAO，王淨分享入圍感言：「首先要非常謝謝評審的肯定，很感激《返校》能給我這個的機會，有這樣的榮幸可以跟那麼多優秀的女演員們一起入圍。即使有段時間了，但對於這部作品的感情還是很深，所以非常激動，謝謝大家。」遺珠為《灼人秘密》的吳可熙。

(中時 )