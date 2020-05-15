台中市一名19歲黃姓大學生在公車亭等公車時，不慎將手機掉落深度約160公分的排水溝，緊急用手電筒照明，手機幸運地落在沒有水的區域，員警用榔頭將水溝蓋敲開，再輔以棍子、畚箕合力將手機撈起，黃姓學生見員警奮力揮汗撿起手機，眼眶泛淚的說，「警察叔叔你們好熱心，謝謝你們！」

台中市府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員鄭欣妮日前擔服巡邏勤務，下午四時，許接獲民眾報案稱有學生須警方協助。

經到場了解，一名大學生緊盯著排水溝內的手機，「鏘！鏘！」巡佐賈寅星賣力地往水溝蓋ㄇ字型敲擊，試圖鬆動水溝蓋的泥土，終於，用力一扳，水溝蓋被掀開了。

由於賈員先前有鑰匙掉落到水溝的經驗，當時幸好有維修工人熱心幫忙，學習到該如何將水溝蓋打開的技巧。

這次剛好遇到民眾遭遇手機掉落水溝，立即現學現賣幫助了下一個人，不過水溝太深，賈員靈機一動，向熱心店家借用長棍及畚箕，將手機安然無恙地撈起。

黃姓學生及圍觀的等公車學生全場歡呼，店家也熱心提供清水讓員警洗手，「我當下真的不知該怎麼辦，警察叔叔你們好熱心，謝謝你們，辛苦了！」黃姓學生眼眶紅紅開心地向警方道謝。

春社所所長江松泳說，警察工作除維護治安及交通外，為民服務也是核心工作重點，在需要警察的時刻，員警發揮主動積極、為民服務精神，警察維護治安，永遠擔任人民保母

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(中時 )