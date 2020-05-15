一名50歲邱姓男子，日前投宿中山區一家飯店，14日凌晨3時許，邱男竟將酒潑灑在棉被上，點火引燃床墊，隨即裝作若無其事地離開飯店。

警消將火勢撲滅後，認為是人為縱火展開追查，邱男15日凌晨返回飯店，飯店人員立刻不動聲色暗中報警，警方趕到現場將邱男逮捕到案，並在其房間內搜出安非他命。

警方調查，邱男平日居無定所，每天在北市不斷換飯店投宿，邱男坦承，9日也曾以相同手法在另一家飯店縱火，辯稱自己酒醉什麼都不記得了。警方訊後，將他依公共危險、毒品等罪嫌送辦。

(中時 )