無業男火燒投宿飯店 落網辯稱喝醉了 15:252020/05/15 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方將邱姓男子依公共危險等罪嫌移送法辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名50歲邱姓男子，日前投宿中山區一家飯店，14日凌晨3時許，邱男竟將酒潑灑在棉被上，點火引燃床墊，隨即裝作若無其事地離開飯店。 警消將火勢撲滅後，認為是人為縱火展開追查，邱男15日凌晨返回飯店，飯店人員立刻不動聲色暗中報警，警方趕到現場將邱男逮捕到案，並在其房間內搜出安非他命。 警方調查，邱男平日居無定所，每天在北市不斷換飯店投宿，邱男坦承，9日也曾以相同手法在另一家飯店縱火，辯稱自己酒醉什麼都不記得了。警方訊後，將他依公共危險、毒品等罪嫌送辦。 (中時 ) #飯店 #警方 #投宿 #縱火 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南TOYOTA 86跑車凌晨自撞誌桿 1骨折1昏迷 07:482020/05/11 社會 台中龍井凌晨火警 延燒3店面 15:532020/05/11 社會 凱撒飯店推全國警察優惠專案 每晚500元起 19:372020/05/11 財經 高雄馬路驚見爆裂物 警方疏散居民拆開傻眼 22:222020/05/11 社會 男闖入北市巷弄對空開6槍 住戶心驚 14:282020/05/12 社會 F Hotel祭雙宿雙棲優惠 04:102020/05/13 投資理財 琢豐50坪接待中心撬動90億買氣 04:102020/05/14 產業特刊 不滿住戶太吵 西門町男子放火燒陽台 19:072020/05/14 社會 和逸、慕軒飯店住房快閃優惠 5／20前入住每人千元有找 20:102020/05/14 財經 社會熱門新聞 北市傳隨機砍人！男凌晨騎車遭刺脖 割喉女殺人未遂送辦 - 社會 酒店妹「不賣身」 男友找兄弟一試破功還暈船 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 衝浪衝上床！人妻勾衝浪猛男：「倫家xx癢癢」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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