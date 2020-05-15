美國財長梅努欽信心喊話，帶動隔夜美股翻紅。亞股部分，日、韓及港股同步開高。受到美股收漲激勵，加上台積電(2330)宣布揮軍美國設廠，台股一甩昨日陰霾，開漲52.28點，報10833.16點，一度攻克10900關卡，惟好景不常，盤中市場賣壓沉重，加權指數一路往下走，最低下探至10730.55點，直到尾盤多頭帶量上攻，才重返10800整數關卡，終場上漲34.04點或0.32%，收10814.92點，震盪近200點，成交量縮至1734.31億元。今日外資(不含外資自營商)賣超19.2089億元，投信賣超2.0847億元，自營商賣超11.0086億元，三大法人賣超32.30億元。

今日集中市場跌多漲少，半導體走強，收漲1.39%，領漲大盤，造紙及電機股分別收漲1.32%、0.92%，坐上亞、季軍寶座，玻璃股則最弱勢，收跌1.47%，排名掉車尾。權值股方面，重磅消息莫過於，台積電將挾帶著120億美元資金，前進美國亞利桑那州興建晶圓廠，估計於2024年開始量產，利多消息帶動股價上漲5元或1.71%，以298元作收。大立光(3008)開高走低，收跌1.09%。鴻海(2317)法說在即，市場觀望情緒濃厚，因而收跌1.41%。

另看個股表現，IC設計高價股緊抓買盤的心，其中，祥碩(5269) 首季稅後純益季增翻倍、年增82.18%，每股盈餘8.2元，以及超微加持，股價亮燈漲停，高收1050元，晉升千金俱樂部。矽力-KY (6415)則受亞、美系外資大力按讚，目標價高喊千元，激勵股價一度觸及漲停價1505元，最終收漲逾7%，收1470元。隨著首季財報出爐，業績股也成為今日盤面焦點，技嘉(2376)Q1稅後淨利6.82億元，年增逾175%，每股盈餘1.07元，帶動股價走高，收漲近6%，登近1年新高。

台股昨日大跌157點，收在10780點，連失10900、10800兩道關卡，今日台股相對走好，最終守住10800城池，收10814.92點。台股本周跌86.5點，周K連2紅止步。技術面：5日RSI為48.52，10日RSI為55.99。9日K值為50.85，9日D值為63.94。20日乖離率為1.13。台股昨日慘當外資提款機，5月來賣超逾1000億元，今日土洋操作一致，三大法人賣超32.30億元，其中，外資連4賣，本月來累計賣超1083.83億元，今年來累計賣超6193.85億元，再攀歷史新高。

分析師指出，目前台股年線壓力待解，短線則可能受到國際局勢不穩而呈現震盪格局，下周可觀望是否會出現520行情。日盛投顧則建議，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板及生技醫材類股。

(時報資訊)