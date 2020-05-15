皇普(2528)首次進軍台中推出總銷百億元的皇普莊園，訴求首購族、低總價，自農曆年後至今銷售已近5成左右，目前皇普仍在台中尋找土地，不排除未來將繼續在台中推案。

皇普莊園基地面積達3400坪，規劃8棟共920戶，每坪均價約在26~27萬，目前賣出400多戶，其中以2房銷售速度最快。皇普說，此案25坪2房總價約600萬，獲得首購族認同，因此去化速度很快，目前主打的28坪規劃2+1房，總價698萬元，也有不少消費者詢問。

皇普指出，近期台股表現穩定，再加上台灣新冠肺炎疫情控制的不錯，這個月房地產的量能都出來了，至於疫情對首購低總價的表現本來就沒有影響，受到波及的是8000萬以上的產品，去化速度有變慢。

皇普成立35年，2017年10月底，蘇永平帶領新團隊正式入主後表現穩極，高雄推出的「皇普摩天100」以及台中推出的「皇普莊園」銷售都有不錯成績。

(時報資訊)