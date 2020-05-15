而機械科與建築科則是掛起互相吹捧的紅布條。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

商經科則貼出「都不要吵，得獎專家在這」的紅布條。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

商經科則貼出「都不要吵，得獎專家在這」的紅布條。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

電子科甚至直接端出「賀！本學年度朝坑可能會爆滿」，令人會心一笑。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

明天就是國中會考，全國共有18考區，220個考場，下午開始湧入學生到校看考場，而每每到考試，考場外總會掛滿高中職與補習班的祝福紅布條，但國立二林工商側門卻出現不一樣的「祝賀」布條，像是「都不要吵，得獎專家在這」、「本學度招生可能會爆滿」等，吸引學生駐足。

傳統高中職校及補習業者的祝福紅布條，內容幾乎都是相信自己，堅持下去，這一類千變一律的祝賀詞，二林工商竟擺出「根據統計，開免魯的人職業都跟電機有關」、「二工最高學府，非我莫屬（資處科低調）」等祝賀布條，曝光後同學全笑翻，直呼「超狂、超KUSO」。

二林工商校長劉玲慧表示，以往紅布條只是例行行銷，使用詞語較為八股，今年建築科提議，利用較年輕化又不失幽默的語詞表達出各科現狀，來呈現二林工商校園充滿創意活潑的一面。

二林工商近年不管是全國際能競賽，工、商業科類科等全國技能競賽，或體育賽事，都拿下不錯的成績，各科發揮創意利用紅布條來表達能力之外，還互相讚美，成功吸引話題。

(中時 )