美中關係隨著疫情爆發急劇惡化疫情爆發，美國總統川普周四（14日）再度放話，可能對在境外生產商品的美國企業徵收新稅，川普此舉為加速推動供應鏈撤出大陸，一方面增加新的貿易壁壘，另方面懲罰北京處理疫情不當。

川普接受福斯頻道專訪時表示，「課稅」是企業將製造業撤回美國的動力。他強調，若企業不回美製造，將面臨新的關稅，但他並未具體說明稅收的形式。

川普說，「如果我們想在貿易上建立自己的壁壘，就應仿效其他國家對我們所做方式，蘋果公司的產品將100%在美國製造，這才是正確的做法。」他表示，全球供應鏈是

「愚蠢的」，一旦核心產品供應被斬斷，新冠疫情就凸顯供應鏈的弱點。

路透報導，美國官員表示，川普政府正加速推動企業將產線撤離大陸，部分原因是為了懲罰北京對新冠疫情爆發初期的處理不當。

據美國商務部數據，截至1月，在新冠疫情在全球延燒之前，川普的新關稅已導致美企損失460億美元。

(中時電子報)