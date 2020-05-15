台中市警察局第六分局協和派出所員警接獲民眾報案，西屯區中工二路上1間洗車廠前有1名老人疑似迷路，警方前往了解後發現81歲張姓老伯，自西區出門後便迷了路，於是使用小電腦查出該老伯住處後，為避免老伯晚上騎車發生危險，暖心地載送其返家。

協和派出所日前獲報於中工二路有1名張姓老伯疑似迷路，員警楊舜閔、謝維剛到場後才發現張姓老伯自西區住處騎車出門，本來欲前往北區中華路採買物品，不料一時迷路騎至西屯區中工二路，慌張之下才向路邊洗車廠員工問路。

警方使用小電腦查出其住處後隨即聯絡老伯家人，不料電話均無人接聽，員警使用巡邏車，將老伯安全載返家，張姓老伯親人見到其平安返家，對警方貼心舉動表達感謝之意。

警方呼籲民眾應隨時注意家中年邁的長者動態及身體狀況

，勿因一時大意而發生憾事。也建議民眾可讓年長或身心狀況不佳的家人，佩戴具連絡電話等訊息手環以防不時之需。

(中時 )