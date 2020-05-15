台南市消防局為鼓勵同仁研發創新，由第三救災救護大隊帶領隊員，共同推出「消防栓流量救災地圖」、「救災新利器：電動腳踏車及電動滑板車並駕齊驅」、「研發水帶平台架，中繼快速佈線」、「CCIO指揮系統之義消協勤機制」4項創意提案，並實際應用，獲得消防之友會第三辦事處處長邱進煌表揚讚賞。
第三大隊推出的「消防栓流量救災地圖」，用綠黃紅3色標出各處消防栓的水量，並結合Google地圖，用手機掃QR Code就可以知道位置與水量，提升救災效率。
第三大隊也指出，今年轄內救護有功案件共2例，其中一案為佳里分隊於1月28日接獲報案，在佳里區成功路101號，一名吳姓男子因胸悶報案求救，由佳里分隊救護同仁給予監測EKG12導程（心電圖）來判讀是否為急性心肌梗塞。
另一案則為1月27日，一名50歲男性，突覺身體不適，感覺胸悶及喘不過氣，由北門分隊救護人員到場評估後，疑為心肌梗塞表徵，立即施予「12導程心電圖機」監測患者心律，2案經醫師判讀，均為心肌梗塞，並進入心導管室急救。
這2案有賴佳里分隊的黃焜裕、吳志浩、北門分隊的張景棋及曾文祥等4位消防人員，在救護過程中對胸悶患者給予正確處置。對於此類（STEMI）病患，如果可以在初期利用機器判讀是否為心肌哽塞，就可以縮短病患進入急診再到心導管室，接受心導管手術的時間，也可以大幅降低死亡率。
邱進煌15日頒發創新有功及救護有功人員獎勵金，會後並舉行慰勞餐會。他說，僅代表消友會給予消防人員最大的支持，另一方面也期許所有參與救災工作的人員，應注意自身安全，訓練時全力投入，讓救災工作朝向無傷亡、無災損及無災害的目標邁進。
(中時 )
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