國民黨團打算提案，要求政府再追加編列特別預算中1420億元作為「國民振興經濟發展獎勵金」，並以現金發給國人每位6000元。行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院持續加速各項紓困的流程，放寬紓困對象，追蹤紓困進度，幫助需要幫助的民眾。

立法院國民黨團今天舉行「紓困麥擱亂 振興發現金」記者會，呼籲政府應提出更積極、簡單的作法，並主張政府應再追加編列特別預算中1420億元作為「國民振興經濟發展獎勵金」，並以現金發給國人每位6000元，以振興經濟。

行政院表示，行政院持續加速各項紓困的流程，放寬紓困對象，追蹤紓困進度，幫助需要幫助的民眾，政府會持續推動。

政務委員龔明鑫日前在紓困振興記者會表示，普發現金促進額外消費的效果並不顯著，所以政院還是會秉持蘇揆有關振興券「方便領取、方便使用、可以促進消費來做設計」，目前方案的方向已確定，很快就會對外說明。

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(中時 )