高雄1名62歲謝姓男子，自2013年起，狂寄15封恐嚇信給媒體、總統府、立法院、法務部等單位，揚言要在超商飲料內注入氰酸鉀，或是要在飛機上放置爆裂物、用汽油彈燒死總統、行政院長等官員，恐嚇超過150名藍綠政治人物及名嘴，新北地檢署今天依涉犯恐嚇公眾等等罪將謝男起訴

據調查，新北市議會今年2月收到一封匿名恐嚇信，發現以打字列印的信件中，揚言要用炸彈炸死、汽油彈燒死總統、立委，向侯友宜、柯文哲丟硫酸瓶，並洋洋灑灑列出前總統陳水扁、馬英九、台北市議員王世堅、網紅館長、范世平等知名人士，威脅要燒死他們家人，要用氰酸鉀注入賣場鋁箔包飲料等。信中還要求須轉寄20份，否則將惡運纏身，並手繪爆裂物的圖案。新北市警局獲報後，立即與刑事局共組專案小組偵辦。

警方清查，總統府去年接獲連續恐嚇信5封、新北市警局接到3封，還有立法院、法務部也「中獎」各收到一封，經鑑識發現這些恐嚇信的內容、型式都相同，甚至早在7年前有媒體收到兩封恐嚇信，歹徒揚言要在超商投毒，勒索食品業者20億元，並恐嚇要在飛機上放置爆裂物，研判應是同一人所為，統計7年來至少已寄了15封恐嚇信。

專案小組偵辦後，分析犯罪模式、郵寄軌跡，擴大清查相關人員後，鎖定謝男涉嫌重大，前天到高雄岡山住處將他拘提到案，查扣到筆記型電腦、手機、隨身碟、袈裟、郵票、信封袋、筆記本、影印文章等贓證物。

警方調查，謝嫌自稱是網路自媒體社長，常在臉書評論時事，平日還會穿著袈裟上街化緣。謝嫌到案後否認寄恐嚇信涉及不法，最後坦承是因對時事、政治局勢不滿，才會寄信恐嚇。新北地檢署今天依恐嚇公眾、恐嚇危安等罪嫌起訴。

(中時電子報)