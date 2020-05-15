為行銷優質好筍，龍崎區農會今天舉辦「109年度農業推廣綠竹筍評鑑」，圖為農會職員拿著評比第一名的綠竹筍。（曹婷婷攝）

綠竹筍產季報到！5月進入綠竹筍產季，有「采竹之鄉」之稱的台南市龍崎區栽種350公頃綠竹筍，分級嚴選送台北拍賣市場銷售，目前價格每公斤約330元，隨疫情趨緩，更一掃之前「有行無市」局面，餐廳陸續下訂；為行銷優質好筍，龍崎區農會今天舉辦「109年度農業推廣綠竹筍評鑑」，共43位筍農參賽，優質好筍也獲評審推崇不論外觀、柔嫩度、甜度俱佳。

龍崎區屬於特殊砂質壤土，種植綠竹筍約300公頃，所生產綠竹筍之風味清甜、甘脆如梨，形狀略彎呈牛角狀，有「龍崎牛角筍」之稱。此次綠竹筍評鑑經台南區農業改良場鄭安秀祕書、謝明憲站長等專家，針對外觀、色澤、柔嫩度、糖度等項目選拔出優勝農友，再加上農藥殘留檢驗結果全數合格，表示龍崎好筍無論在品質或食用安全上皆為首屈一指，消費者可安心選購，最後選出冠軍黃明營、亞軍阮金定、侯憲尚及季軍蘇秀琴、湯侯秀美、黃珠碧。

龍崎區農會祕書董永章表示，近年逐漸有青農回流返鄉幫長輩種竹筍，目前5個產銷班在運作，平均一班都可以看到2、3位年輕人，這是以前沒有的景象，因為種筍子很辛苦，農民以「1天換5套衣服」形容，整天窩在筍園汗流洽背之景，但若熬得住，年收入破百萬不成問題。

台南市農業局長謝耀清表示，台南市綠竹筍產季為每年4月至10月，主要盛產期為5至9月。龍崎區農會配合鳳梨好筍季采竹月，農會竹炭產品加碼推出各項優惠活動，即日起至5月底竹炭產品9折優惠，持VIP貴賓卡回娘家更享有85折優惠，機會難得，歡迎民眾前往農會竹炭故事館選購。而炎炎夏日最適合來盤清脆香甜的綠竹筍，相關訂購訊息請洽台南市龍崎區農會06-5940015。

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