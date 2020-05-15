竹東鎮信義立體停車場15日舉辦上樑典禮，預計未來完工可解決市區停車位不足、交通壅塞等狀況。（莊旻靜攝）

竹東信義立體停車場規畫為地上5層樓建築，將有139個停車位。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣竹東鎮長期受到停車空間不足的限制，新竹縣政府與竹東鎮公所爭取前瞻基礎建設計畫經費，興建3座停車場，信義立體停車場主體鋼構已完成，15日正式上樑，期望今年11月能完工、啟用，增加鎮民及遊客停車的便利。

新竹縣副縣長陳見賢表示，竹東鎮過去曾是新竹縣第一大鎮，人口接近10萬人，未來信義、仁愛立體停車場及轉運站地下停車場陸續完成後，將大幅改善交通、停車問題，竹東鎮還有中興河道水岸生活空間再造工程、水質改善、汙水下水道工程等，將提升生活品質，人口破10萬、升格為市的日子也指日可待。

竹東鎮長張順朋也說，竹東擁有全台最大的客家傳統市集，不分平假日，都有人潮與車潮，但因停車空間不足，市區交通壅塞、違停亂象頻繁，為了解決此問題，也向中央爭取經費，竹東鎮公所配合款也達2311.6萬元。

信義立體停車場總經費為1億5448萬6000元，其中公路總局補助7137.3萬元，新竹縣政府補助6000萬元，基地面積為668坪，總樓地板面積1909坪，也是地上5層樓、共有139個汽車停車位，也規畫電動車充電站，1樓還有公共廁所，讓大家方便。

建築師徐愛雲及承攬工程的繼信營造暨建祥開發董事長蔡子昭表示，此工程也歷經多項挑戰，如河道界定、箱涵、廢棄物等，經各方協助及團隊努力下克服，期望能及早完工。交通部交通部公路總局第一區養護工程處長陳營富、縣議員郭遠彰、上官秋燕、在地里長及代表等均出席，共同見證重要里程碑。

(中時 )