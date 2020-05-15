POS品牌廠振樺電（8114）受新冠肺炎疫情影響，合併營收18.63億元，年減18.5％，營業利益因營收規模影響，縮減7,241.9萬元，營業利益率為3.9％，稅後淨利1,627.7萬元，EPS 0.22元。

振樺電表示，今年受疫情全球性擴散，各區域市場皆採取最高規格防控隔離政策因應，由於集團POS與自助服務設備皆為自有品牌系統產品，位於零售及餐飲旅遊娛樂市場前線，且核心為全球區域性終端通路市場經營在美國、歐洲、俄羅斯、印度與東南亞各大城市接連強硬封鎖，客戶及終端市場營運大規模停擺，集團跨事業部供應鏈、出貨流程與運輸也受到延遲。

振樺電直接面對終端市場，且同時需考量客戶信用風險，KIOSK則面臨工廠停擺及旅遊娛樂市場挑戰，短期在營運動能上將受到最直接立即影響，不過，公司對於中長期後市展望抱持審慎樂觀，訂單出貨雖受遞延，卻也未見取消。

因疫情影響帶動自助服務策略因應社交距離趨勢更加確立，集團也整合現有資源包含邊緣運算平台、掃描與熱感及人臉辨識模組、ISO13485醫療器材核可製造中心與FDA認證經驗，積極響應防疫趨勢打造解決方案，期能在全球陸續回復運作時，集團位於市場最前線，將能優先重返逐季成長軌道。

此外，振樺電與聯想集團合資公司已於5月成立，將以Posiflex品牌POS與自助服務設備Self-Service Kiosk為核心，主攻全球500強零售及服務場景的線上線下整合應用方案。

振樺電表示，藉由與聯想合資發展，將加速拓展全球一線藍籌客戶及相關服務能量，以市佔率的積極擴大及整合性維運服務，期望成就台灣產業於國際商用系統品牌市場重要定位。

(工商 )