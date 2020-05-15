中橫台8線83k邊坡綠樹被腰斬，部分樹木遭「斷頭式」修剪。（民眾提供／王文吉台中傳真）

遊客近日重遊梨山街道，發現昔日遮蔭綠樹遭斷頭。（民眾提供／王文吉台中傳真）

中橫台8線83k邊坡地勢陡峭，水土保持不佳，高聳雜木危及用路人及對面民宅安全。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

由於地勢陡峭，水土保持不佳，土石有掏空情形。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

中橫公路從平地爬升到3000多公尺高山，沿途林相多變，有遊客近日重遊梨山，發現83k邊坡綠樹被斷頭，宛如「樹木墳場」，令人痛心。谷關工務段表示，該處邊坡土石有掏空情形，且樹勢傾斜，危及民宅安全，經相關單位會勘後，矮化至安全高度，後續將植草綠化。

公路總局最近整理中橫83k梨山街道邊坡，將茂密綠樹整片夷平，近百公尺路段只剩數十樹頭，露出光禿邊坡。天氣逐漸轉熱，遊客走在梨山街道，發現昔日遮蔭綠樹遭斷頭，質疑砍鋸式修剪樹木，消滅數十年養成的自然綠意。

不過有居民表示，該路段邊坡相當陡峭，常有落石及枯枝掉落，毀損下方停放的車輛，也影響用路人安全。當地餐廳業者指出，之前颱風曾導致行道樹傾倒，雨季來臨之前大規模修剪，避免根部鬆動導致倒塌，可確保住家安全。

谷關工務段長呂正安表示，日前中央民代邀集林務局、水保局、公路總局、區公所及里民會勘該處邊坡，發現雜木水土保持不佳，土石有掏空情形。由於樹高2、30公尺，且樹勢向路側傾斜，根部抓地力恐無法負荷樹重，梅雨颱風季即將來臨，若倒塌將危及對面民宅安全，

呂正安說，地方民眾殷切企盼雨季前儘速清除雜木，基於維護道路通行安全及保障居民安危，經相關單位及專家評估後，修剪至樹木基部安全高度，減少樹根荷重，後續將噴植草種綠美化，以恢復坡面生氣。

(中時 )