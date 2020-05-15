夫妻結褵多年，感情真的會因此「黯然失色」嗎？桃園一名人妻表示，婚後老公時常對她口出惡言，還會對她及2名兒女家暴，包括夫妻間的「床第之事」更是一年不到5次，老公總是「草草了事」，讓她感覺自己只是「洩慾工具」，讓她忍無可忍，決定提出離婚訴訟

根據起訴書指出，這對夫妻於2001年6 月25日結婚，育有未成年子女，人妻在第一胎出生後就辭去工作照顧子女迄今，不過人妻不滿老公開始利用經濟控制她，且自2015年越發嚴重，老公甚至對妻子實施精神虐待及言語羞辱等家暴行，過程長達近3 年，人妻多次向娘家和社工求助，人妻的父親甚至親自北上會談，但仍無法阻止人夫的態度和作法。

這名人妻在庭上細數老公的虐待手法，像是他曾多次對她和孩子口出惡言，包括「X的，X妳嘛！有種妳就不要拿我的錢！有種妳就自己出去賺」、「X！我看到妳就討厭！」、「X你X」、「我不會再摸你的爛身體」，另外，人妻表示，丈夫明知道她辭職是為了照顧小孩，身上存款近乎0元，竟然故意不按時給付生活費，且丈夫時常無預警地在全家人面前暴怒、咆哮、罵三字經及摔東西，孩子們也被丈夫的惡行嚇到半夜經常驚醒、大哭。

另外，這名人夫和高中同學過從甚密，三天兩頭就和同學通電話，一聊就是一小時，但對妻子卻報以冷暴力，被告任何事都跟同學講，抱怨對太太的不滿，討論一禮拜做愛幾次等等。

2人結婚3 年後，人妻還發現老公有蒐集爆乳色情模型癖好，她表示這對她很不尊重，也對子女身教不良，但老公非常不以為然表示，「那又沒什麼」、「很好看啊」、「不然摸你的」等語，經多次反應，人夫才將模型放置在老家，不過半年後又被發現有持續蒐集色情模型的動作。加上2人一年房事不超過5次，老公每次都「簡單行事」，完事便匆匆沖澡，根本不顧她的感受，造成人妻非常大屈辱，覺得只是被告洩慾的工具，因此決定向法院提起離婚訴訟，並向丈夫求償30萬元。

面對妻子的多項控訴，人夫否認有精神虐待、言語暴力和經濟控制等行為，至於「閨房之事」，他認為是2人性觀念不一致，妻子心中有不滿又不願和他溝通，另外，他也強調自己的蒐集的並非色情模型，而是日本知名動畫公仔。桃園地方法院經勘驗後判准2人離婚，2名孩子撫養權歸於人妻，人夫每個月需分擔2名孩子生活費各1萬元，直到孩子成年。

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(中時電子報)