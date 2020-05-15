鴻海（2317）今（15）日召開線上法說，公布2020年首季財報。受新冠肺炎疫情衝擊，毛利率4.5％、營益率0.49％、淨利率0.22％，歸屬母公司稅後淨利20.83億元、每股盈餘（EPS）0.15元，均為2008年公布合併財報以來新低。

法人指出，若概括過往單季個別財報數據，鴻海首季歸屬母公司稅後淨利為2000年首季以來20年新低。至於獲利指標的「三率」方面，毛利率為2000年第四季以來18年低點，營益率、淨利率則雙創新低。

鴻海2020年首季合併營收9291.33億元，季減46.63％、年減11.87％，為近11季低點。財務長黃德才指出，新冠肺炎疫情自1月下旬爆發後，集團首季總工作時數年減逾20％，但在全體員工通力合作努力下，營收最終僅年減12％。

黃德才指出，首季因疫情造成的成本增加超過100億元，其中營業費用增加超過10億元。由於營收下滑、固定成本攤提比例增加，加上客戶產品組合變化、防疫費用增加等，導致毛利率及營益率雙雙明顯下滑。

黃德才表示，首季受疫情影響而增加的相關成本，將由客戶與政府的協助分攤，部分費用將在其他季度陸續入帳。若不考慮因疫情增加的成本，鴻海首季本業表現仍屬優異，內部評估若未受疫情影響，本業表現應可優於去年同期。

鴻海先前預期，四大產品線中的消費暨智慧產品、企業產品、運算產品，首季營收季減、年減率均將大於15％，元件與其他產品營收則預期季減15％、年減約10％。公司表示，實際結果季減幅度均符合預期，年減幅度則均優於預期。

(時報資訊)